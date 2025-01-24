В Ростовской области браконьер незаконно наловил рыбы на 800 тысяч рублей

По данным ведомства, мужчину задержали в районе села Беглица в Неклиновском районе. При осмотре его автомобиля правоохранители обнаружили несколько видов рыб — судак, пиленгас, тарань, толстолобик, камбала. Ущерб составил порядка 800 тысяч рублей.