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В Ростовской области браконьер незаконно наловил рыбы на 800 тысяч рублей

На Дону мужчину задержали с незаконно выловленной рыбой.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области сотрудники Пограничного управления по региону задержали браконьера с незаконно выловленной рыбой. Об этом в региональном ведомстве сообщили 24 января.

По данным ведомства, мужчину задержали в районе села Беглица в Неклиновском районе. При осмотре его автомобиля правоохранители обнаружили несколько видов рыб — судак, пиленгас, тарань, толстолобик, камбала. Ущерб составил порядка 800 тысяч рублей.

— Управлением ФСБ России по Ростовской области проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, — сообщили в ведомстве.