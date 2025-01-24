Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какая диктатура обязательно сохранится в Беларуси, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, 24 января выступая со сцены финального концерта «Марафона единства» в Минске, белорусский лидер заявил, что в Беларуси не откажутся от диктатуры.
При этом Лукашенко подчеркнул, какая именно диктатура непременно сохранится в Беларуси.
— Мы сохраним главное: диктатуру порядка, справедливости, добра и уважения к человеку, — пообещал белорусский лидер.
И здесь же Лукашенко отметил, что прежде всего в стране сохранится диктатура уважения к человеку труда.
Кроме того, Лукашенко обещал сделать все, чтобы в Беларуси был мир, справедливость и стабильность.
Тем временем глава Администрации президента высказался о вмешательстве евроструктур в выборы в Беларуси: «Мы это не приемлем».