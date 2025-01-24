Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у оступившихся и запутавшихся будет шанс вернуться к жизни, сообщает пресс-служба президента.
Так, со сцены финального концерта акции «Марафон единства» белорусский лидер подчеркнул, что все белорусы, как один — это его «дети», за которых он несет ответственность.
— Вы все, как один, — мои дети! Президент за каждого несет ответственность, — заявил он.
И здесь же глава Беларуси отметил, что у оступившихся и запутавшихся будет шанс на возвращение к жизни.
— Если кто-то оступился, кто-то запутался или был одурманен дикими фейками и вбросами — у каждого будет шанс вернуться к жизни, — заявил президент.
Затем Александр Лукашенко обратил внимание на быстро меняющийся мир, подчеркнув, что в Беларуси «сейчас не до внутренних игр и разборок». Но заметил, что стране необходима сплоченность, чтобы идти по ранее выбранному пути.
— Все должны сплоченно и дружно работать как единый организм, если хотим и дальше идти путем, который выбрали много лет назад, — заключил президент.
Ранее мы писали о том, что глава Беларуси помиловал 293 человека за год на основании принципов гуманности.
Кроме того, Александр Лукашенко пообещал сделать все, чтобы в Беларуси был мир, справедливость и стабильность.
И также белорусский лидер сказал, какая диктатура обязательно сохранится в Беларуси.