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Лукашенко сказал, что у оступившихся и запутавшихся будет шанс вернуться к жизни

Лукашенко высказался о шансе для оступившихся и запутавшихся белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у оступившихся и запутавшихся будет шанс вернуться к жизни, сообщает пресс-служба президента.

Так, со сцены финального концерта акции «Марафон единства» белорусский лидер подчеркнул, что все белорусы, как один — это его «дети», за которых он несет ответственность.

— Вы все, как один, — мои дети! Президент за каждого несет ответственность, — заявил он.

И здесь же глава Беларуси отметил, что у оступившихся и запутавшихся будет шанс на возвращение к жизни.

— Если кто-то оступился, кто-то запутался или был одурманен дикими фейками и вбросами — у каждого будет шанс вернуться к жизни, — заявил президент.

Затем Александр Лукашенко обратил внимание на быстро меняющийся мир, подчеркнув, что в Беларуси «сейчас не до внутренних игр и разборок». Но заметил, что стране необходима сплоченность, чтобы идти по ранее выбранному пути.

— Все должны сплоченно и дружно работать как единый организм, если хотим и дальше идти путем, который выбрали много лет назад, — заключил президент.

Ранее мы писали о том, что глава Беларуси помиловал 293 человека за год на основании принципов гуманности.

Кроме того, Александр Лукашенко пообещал сделать все, чтобы в Беларуси был мир, справедливость и стабильность.

И также белорусский лидер сказал, какая диктатура обязательно сохранится в Беларуси.