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ЦИК Беларуси: явка за четыре дня досрочного голосования составила 35,99%

ЦИК сообщил про явку за четыре дня досрочного голосования на выборах президента Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Центральная избирательная комиссия озвучила информацию по явке на выборы президента Беларуси за четыре дня досрочного голосования, информирует телеграм-канал комиссии.

Так, ЦИК проинформировал, что за четыре дня досрочного голосования, с 21 по 24 января, включительно, участие в голосовании приняли 35,99% избирателей.

В частности, на Брестчине получили бюллетени 37,78% от общего числа граждан, включенных в списки для голосования, на Витебщине — 36,52%, на Гомельщине — 36,57%, на Гродненщине — 35,61%, на Минщине — 36,50%, на Могилевщине — 35,92%. В городе Минске досрочно проголосовали уже 33,66% избирателей.

Напомним, досрочное голосование на выборах президента Беларуси проходит с 21 по 25 января 2025 года.

Тем временем глава Администрации президента высказался о вмешательстве евроструктур в выборы в Беларуси: «Мы это не приемлем».

А президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, какое общество создадут в Беларуси: «Никому не должны закрывать рот».