ЦИК Беларуси: явка за четыре дня досрочного голосования составила 35,99%

В частности, на Брестчине получили бюллетени 37,78% от общего числа граждан, включенных в списки для голосования, на Витебщине — 36,52%, на Гомельщине — 36,57%, на Гродненщине — 35,61%, на Минщине — 36,50%, на Могилевщине — 35,92%. В городе Минске досрочно проголосовали уже 33,66% избирателей.