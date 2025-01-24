Массажист и фитнес-тренеры похищали участников СВО в Ростовской области

Это не единственный случай, когда участники спецоперации становятся жертвами преступников. В ноябре 2024 таксист из Тобольска приставил к голове военного пистолет и признался в ненависти к ВС России. Тут же добавил, что от него можно откупиться всего за 50 тыс. рублей. Дело получило огласку, и полицейские задержали водителя такси. Ему предъявили обвинение в покушении, суд отправил его в СИЗО до середины января.