«Построим страну для людей». Лукашенко сказал о стране возможностей для белорусов

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что белорусы построят страну возможностей для жизни, сообщает пресс-служба президента.
Во время финала республиканской акции «Марафон единства» белорусский президент обратил внимание на то, что жизнь белорусов представляет собой равные возможности для всех, а белорусское общество — это общество справедливости. Кроме того, глава республики назвал принципы, на которые будут опираться в Беларуси.
— Мы будем опираться на порядок и безопасность нашего общества, — отметил он.
И также Лукашенко сказал о строительстве Беларуси, как страны возможностей для жизни.
— Мы обязательно, это я обещаю, построим страну для людей, — подчеркнул он.
При этом белорусский лидер указал на то, что страна для людей в Беларуси будет построена в любом случае.
— Даже если меня не будет — вы ее построите. Потому что вы уже многое сделали. Но это, подчеркиваю, будет общество возможностей, — прокомментировал глава республики.
Но здесь же Александр Лукашенко обратил внимание на то, что уже делом не президента и не государства является то, как белорусы распорядятся данными возможностями. Так как это является личным делом каждого, его семьи, родных и близких. Но еще он призвал белорусов не потерять свои возможности. И пообещал, что властями будет делаться все для того, чтобы граждане Беларуси могли «поступить в вуз, получить равное образование, отвести в детский сад своих детишек». И здесь же он указал на то, что в Беларуси все уже имеют равные возможности. Но и добавил, о чем белорусам не следует забывать.
— Только вы не забывайте о своих обязанностях, — заключил президент.
И еще Александр Лукашенко сказал, какое общество создадут в Беларуси: «Никому не должны закрывать рот».
Также белорусский лидер сказал, что будет с Беларусью через пять лет.
Кроме того, глава республики пообещал сделать все, чтобы в Беларуси был мир, справедливость и стабильность.