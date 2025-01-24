«Построим страну для людей». Лукашенко сказал о стране возможностей для белорусов

Но здесь же Александр Лукашенко обратил внимание на то, что уже делом не президента и не государства является то, как белорусы распорядятся данными возможностями. Так как это является личным делом каждого, его семьи, родных и близких. Но еще он призвал белорусов не потерять свои возможности. И пообещал, что властями будет делаться все для того, чтобы граждане Беларуси могли «поступить в вуз, получить равное образование, отвести в детский сад своих детишек». И здесь же он указал на то, что в Беларуси все уже имеют равные возможности. Но и добавил, о чем белорусам не следует забывать.