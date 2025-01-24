Ростовчанам раскрыли вред свежего хлеба для зубов

Жителям Ростовской области рассказали о вреде свежего хлеба для зубов. Об этом сообщила эндодонтист Виктория Голова NEWS.ru.
По словам специалиста, зубы можно сломать о свежий хлеб, вяленое мясо и даже попкорн. Кроме того, есть риск повредить суставы челюсти. Например, при поедании вяленого мяса создается повышенная нагрузка на жевательные мышцы. Опасность в себе таят и нераскрывшиеся зерна попкорна.
— Опасность свежего хлеба заключается в его мягкости. Пациенты нередко «вгрызаются» в него. Если зуб с тонкими стенками, например из него удален нерв, от такой нагрузки он вполне может сломаться, — отметила Виктория Голова.