«Не страдают гигантоманией». Лукашенко пообещал, что Беларусь не будет проблемой для соседей

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что Беларусь никогда не создаст проблем для соседних стран, сообщает пресс-служба президента.
Так, на финале «Марафона единства» белорусский лидер обратил внимание на то, что республиканская акция показала, что в Беларуси умеют гордиться тем, чем нужно гордиться. При этом он отметил, что белорусы «не страдают никакой гигантоманией», а живут своим трудом.
При этом Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не создавала и не создаст проблем для соседних государств.
— Мы никогда не создавали, не создаем и никогда не создадим проблем своим соседям, — пообещал он.
А также заметил, что и не только странам-соседкам, но и все другим государствам и народам белорусы не создадут проблем.
Кроме того, глава республики указал на то, что подавляющее большинство жителей этих государств желают жить и работать, а также испытывать гордость за свою страну. И добавил, что точно этого же хотят и белорусы, готовые помогать в этом другим странам. А еще Лукашенко рассказал о философии белорусов.
— - Мы им помогаем и будем помогать. В этом наша философия, — заключил президент.
Еще Александр Лукашенко сказал о стране возможностей для белорусов: «Построим страну для людей».
Также белорусский лидер сказал, что будет с Беларусью через пять лет.
Кроме того, глава республики пообещал сделать все, чтобы в Беларуси был мир, справедливость и стабильность.