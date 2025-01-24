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«Не страдают гигантоманией». Лукашенко пообещал, что Беларусь не будет проблемой для соседей

Лукашенко пообещал, что Беларусь никогда не создаст проблем соседям.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал, что Беларусь никогда не создаст проблем для соседних стран, сообщает пресс-служба президента.

Так, на финале «Марафона единства» белорусский лидер обратил внимание на то, что республиканская акция показала, что в Беларуси умеют гордиться тем, чем нужно гордиться. При этом он отметил, что белорусы «не страдают никакой гигантоманией», а живут своим трудом.

При этом Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не создавала и не создаст проблем для соседних государств.

— Мы никогда не создавали, не создаем и никогда не создадим проблем своим соседям, — пообещал он.

А также заметил, что и не только странам-соседкам, но и все другим государствам и народам белорусы не создадут проблем.

Кроме того, глава республики указал на то, что подавляющее большинство жителей этих государств желают жить и работать, а также испытывать гордость за свою страну. И добавил, что точно этого же хотят и белорусы, готовые помогать в этом другим странам. А еще Лукашенко рассказал о философии белорусов.

— - Мы им помогаем и будем помогать. В этом наша философия, — заключил президент.

Еще Александр Лукашенко сказал о стране возможностей для белорусов: «Построим страну для людей».

Также белорусский лидер сказал, что будет с Беларусью через пять лет.

Кроме того, глава республики пообещал сделать все, чтобы в Беларуси был мир, справедливость и стабильность.