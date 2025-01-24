«Не страдают гигантоманией». Лукашенко пообещал, что Беларусь не будет проблемой для соседей

Кроме того, глава республики указал на то, что подавляющее большинство жителей этих государств желают жить и работать, а также испытывать гордость за свою страну. И добавил, что точно этого же хотят и белорусы, готовые помогать в этом другим странам. А еще Лукашенко рассказал о философии белорусов.