Изначальная родина фитофторы находится в горных регионах Анд

Ученые уже несколько лет изучают генетическую историю появления фитофторы и ее распространения по миру. Недавно им удалось обнаружить свидетельства того, что этот грибок изначально начал распространяться в 1843 году на территории пяти штатов на севере США, откуда эта болезнь проникла в другие регионы страны, а также в Канаду и Ирландию, где фитофора вызвала масштабный голод в 1845—1849 гг..