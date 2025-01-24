Изначальная родина фитофторы находится в горных регионах Анд

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Американские генетики расшифровали структуру геномов свыше шести десятков вариаций фитофторы, распространенных в разных регионах мира, и открыли новые свидетельства того, что прародина всех эпидемических форм этой болезни картофеля находится не в Мексике, как считали многие ученые в прошлом, а в высокогорных регионах Андских гор. Об этом сообщила пресс-служба Университета Северной Каролины (NCSU).
«Мы провели одно из самых масштабных геномных исследований не только для фитофторы, но и для родственных ей микроорганизмов. Сравнение структуры их геномов с учетом истории эволюции и миграций фитофторы показывает, что все Андские горы в целом являются тем регионом Земли, где активно формируются новые виды этого патогена», — заявила профессор NCSU Джин Ристейно, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые уже несколько лет изучают генетическую историю появления фитофторы и ее распространения по миру. Недавно им удалось обнаружить свидетельства того, что этот грибок изначально начал распространяться в 1843 году на территории пяти штатов на севере США, откуда эта болезнь проникла в другие регионы страны, а также в Канаду и Ирландию, где фитофора вызвала масштабный голод в 1845—1849 гг..
Данное открытие возобновило диспуты о том, откуда и как фитофтора проникла в северные регионы США и распространилась по миру. Традиционно историки и биологи считают, что ее изначальная родина находится на территории Мексики, где произрастают дикие формы картофеля, стойкие к действию фитофторы. В начале этого столетия генетики открыли свидетельства того, что родина фитофторы находится в Южной Америке, на что указывает сходство в структуре генома местных вариаций этого патогена и виновника «картофельного голода».
Поиски исторической родины фитофторы.
Для разрешения диспутов между сторонниками этих теорий профессор Ристейно и ее коллеги расшифровали и сравнили структуру геномов 69 современных и древних форм фитофторы, собранных в разных областях Северной и Южной Америки, а также в других регионах планеты. Опираясь на эти данные, ученые составили древо эволюции фитофторы с учетом географических барьеров и истории распространения этих патогенов по миру.
Оказалось, что ближайшими родственниками предков эпидемической формы фитофторы (Phytophthora infestans) являются не мексиканские Phytophthora mirabilis и Phytophthora ipomoeae, а андские фитофторы Phytophthora andina и Phytophthora betacei. Расчеты ученых показывают, что древние родичи этих микроорганизмов неоднократно мигрировали между Северной и Южной Америкой еще до того, как от них отделились предки пандемийной фитофторы.
Первые ее представители, как обнаружили профессор Ристейно и ее коллеги при анализе обрывков генома Phytophthora infestans из листьев картофеля второй половины XIX века, отделились от общего древа эволюции с Phytophthora andina и Phytophthora betacei еще до того, как появились мексиканские и южноамериканские вариации данного патогена. Это говорит в пользу того, что изначальная родина пандемийной формы фитофторы находится в Андах, а не в Центральной Америке, подытожили ученые.