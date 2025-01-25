«Январские» клещи в Крыму: где они обитают и чем опасны

«В последние годы мы наблюдаем очевидное потепление. В течение декабря 2024 года семнадцать дней у нас были с температурой выше 10 градусов. В январе таких дней было десять. И ближайшая неделя тоже теплая. Так что это, конечно, аномальная температура, и клещи на нее реагируют», — сказал он.