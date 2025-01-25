«Январские» клещи в Крыму: где они обитают и чем опасны

«Это Симферопольский район и сам Симферополь, Севастополь, Бахчисарайский район, Большая Ялта, Феодосия», — рассказал Иванов.
Он пояснил, что эти районы Крыма самые густонаселенные. Причем основные жертвы клещей — животные, в том числе домашние, питание же кровью человека скорее исключение, чем правило, заметил он.
По словам профессора, этой зимой клещи не впали в анабиоз из-за теплой погоды. Стартом для их активности является температура +10 градусов. Пик наступает, когда столбики термометров переваливают за отметку 20 градусов выше нуля. Но сильную жару клещи тоже не любят. Поэтому основными периодами нашествия этих кровососущих становятся промежутки года с марта по июнь и с августа по сентябрь включительно.
«Конец марта — вот примерный срок появления клещей в крымской природе. И наибольшая активность особенно на майские праздники, когда мы любим отдыхать, их больше всего», — отметил Иванов.
При этом есть в Крыму и своя особенность, связанная с климатическими условиями, — так называемые февральские окна, когда наступают несколько дней довольно теплой погоды, добавил эксперт.
А учитывая, что процессы глобального потепления не обошли и Крым, местным жителям и гостям полуострова следует быть осторожными уже сейчас, считает Иванов.
«В последние годы мы наблюдаем очевидное потепление. В течение декабря 2024 года семнадцать дней у нас были с температурой выше 10 градусов. В январе таких дней было десять. И ближайшая неделя тоже теплая. Так что это, конечно, аномальная температура, и клещи на нее реагируют», — сказал он.
В Крыму, по словам Иванова, обитает более 20 видов клещей. Все они являются переносчиками довольно опасных заболеваний, поэтому к вопросу защиты от них нужно подходить со всей серьезностью, предупредил эксперт.
«Лучше перестраховаться. Это касается прежде всего одежды: чтобы открытого тела было поменьше. Ходить по тропинкам, дорогам, а по густой траве если прошел — надо себя осмотреть тщательно», — советует Иванов.
Если вы заметили на теле клеща — как правило в этом месте появляется зуд, — снять его можно легко в течение часа — двух после того, как он предположительно мог присосаться, отметил он. Для этого можно воспользоваться пинцетом или ниткой, заключил Иванов.
Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская предупредила, что в Крыму из-за аномальной зимы раньше срока активизировались клещи.