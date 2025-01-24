Ученые «Сириуса» выявили распад мазута в пробах песка из Анапы

Первые пробы грунта и воды из Анапы были доставлены в «Сириус» в конце декабря прошлого года после крушения танкеров в Керченском проливе. Ученые изучают полученные образцы для отработки технологии бактериальной очистки от нефтепродуктов, которую по завершении исследования передадут в оперативный штаб по ликвидации ЧП.