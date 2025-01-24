Ученые «Сириуса» выявили распад мазута в пробах песка из Анапы

СИРИУС /федеральная территория/, 24 января. /ТАСС/. Ученые университета «Сириус» в рамках тестирования бактериальной технологии очистки песка от нефтепродуктов выявили во взятых в Анапе пробах разрушение мазута. Об этом сообщается в Telegram-канале «Сириус. Будущее страны».
Первые пробы грунта и воды из Анапы были доставлены в «Сириус» в конце декабря прошлого года после крушения танкеров в Керченском проливе. Ученые изучают полученные образцы для отработки технологии бактериальной очистки от нефтепродуктов, которую по завершении исследования передадут в оперативный штаб по ликвидации ЧП.
«Мы видим, что в песке пошло разрушение песчаных мазутных агломератов, то есть сейчас мазут более доступен для потребления бактериями», — цитируют в телеграм-канале специалиста-исследователя университета Ирину Оберемок.
Она уточнила, что в настоящее время ученые ищут наиболее оптимальный препарат, который бы подходил для быстрого поглощения именно мазута.
Особенность данной технологии заключается в том, что бактериальный белок впоследствии самостоятельно распадается естественным образом и не требует дополнительной утилизации, добавила Оберемок.