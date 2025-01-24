Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчан предупредили об обманах председателей ТСЖ

Ростовчанам рассказали, как председатели ТСЖ могут обманывать собственников.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области рассказали, как председатели ТСЖ могут обманывать собственников. Об этом сообщил эксперт ЖКХ Дмитрий Бондарев NEWS.ru.

По словам специалиста, обман главы ТСЖ можно выявить после проверки финансовых отчетов. Дмитрий Бондарев советует тщательно изучить финансовую документацию ТСЖ. Отметим, что собственники жилья имеют право запросить бухгалтерскую отчетность, сметы доходов и расходов, а также протоколы собраний и заключения ревизионной комиссии.

— Отсутствие доступа к этим документам, отказ в их предоставлении или чрезмерно сложная структура, затрудняющая понимание финансовых потоков, могут быть первым сигналом о возможных нарушениях, — поделился эксперт.