Ростовчан предупредили об обманах председателей ТСЖ

Жителям Ростовской области рассказали, как председатели ТСЖ могут обманывать собственников. Об этом сообщил эксперт ЖКХ Дмитрий Бондарев NEWS.ru.
По словам специалиста, обман главы ТСЖ можно выявить после проверки финансовых отчетов. Дмитрий Бондарев советует тщательно изучить финансовую документацию ТСЖ. Отметим, что собственники жилья имеют право запросить бухгалтерскую отчетность, сметы доходов и расходов, а также протоколы собраний и заключения ревизионной комиссии.
— Отсутствие доступа к этим документам, отказ в их предоставлении или чрезмерно сложная структура, затрудняющая понимание финансовых потоков, могут быть первым сигналом о возможных нарушениях, — поделился эксперт.