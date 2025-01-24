Ростовчан предупредили об обманах председателей ТСЖ

По словам специалиста, обман главы ТСЖ можно выявить после проверки финансовых отчетов. Дмитрий Бондарев советует тщательно изучить финансовую документацию ТСЖ. Отметим, что собственники жилья имеют право запросить бухгалтерскую отчетность, сметы доходов и расходов, а также протоколы собраний и заключения ревизионной комиссии.