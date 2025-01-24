Ростовчанкам дали советы по уходу за губами зимой

Косметолог объяснила, как спасти губы от неприятной зимней проблемы. Об этом специалист Наталья Рябинова рассказала NEWS.ru.
По словам косметолога, стоит отказаться от поцелуев на улице в зимнее время, а также от употребления напитков. Также не стоит на холоде кусать и облизывать губы. В целом уход за губами зимой достаточно прост.
— Запомните золотое правило: чтобы губы не обветривались, они не должны быть влажными. То есть не нужно их постоянно облизывать, употреблять напитки на улице, целоваться на морозе, кусать губы и отрывать кожу с них, — отметила специалист.
Эти вредные привычки не только ухудшают состояние кожи, но и могут привести к более серьезным проблемам, выходящим за рамки эстетики.