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Ростовчанкам дали советы по уходу за губами зимой

Косметолог объяснила, как спасти губы от неприятной зимней проблемы.
Источник: Комсомольская правда

Косметолог объяснила, как спасти губы от неприятной зимней проблемы. Об этом специалист Наталья Рябинова рассказала NEWS.ru.

По словам косметолога, стоит отказаться от поцелуев на улице в зимнее время, а также от употребления напитков. Также не стоит на холоде кусать и облизывать губы. В целом уход за губами зимой достаточно прост.

— Запомните золотое правило: чтобы губы не обветривались, они не должны быть влажными. То есть не нужно их постоянно облизывать, употреблять напитки на улице, целоваться на морозе, кусать губы и отрывать кожу с них, — отметила специалист.

Эти вредные привычки не только ухудшают состояние кожи, но и могут привести к более серьезным проблемам, выходящим за рамки эстетики.