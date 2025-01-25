Что можно и нельзя делать в Татьянин день 25 января

Студентам не следует рассказывать про свои успехи. Это грозит сглазом, который может спровоцировать ухудшение успеваемости и отношений с преподавателями. Не стоит выбрасывать мусор из комнаты, так как вместе с ним можно выбросить ранее накопленные знания. Студентам 25 января не стоит проводить день в тишине и одиночестве. Считается, что можно упустить удачу.