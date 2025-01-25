Что можно и нельзя делать в Татьянин день 25 января

В Беларуси 25 января 2025 года отмечают Татьянин день, а также день студента. Собрали приметы и запреты на указанный день.
Татьянин день, история.
Изначально Татьянин день являлся церковным праздником, когда почитали мученицу Татиану. Однако в январе 1755 года государственный деятель Шувалов подал прошение императрице Елизавете Петровне об учреждении Московского университета. Совпало, что это как раз выпало на день, когда почитают Святую. Императрица прошение одобрила. Указ, связанный с открытием Московского университета, был подписан 25 января. С указанного дня святая Татиана является покровительницей студентов.
Татьянин день, что нельзя делать.
Студентам не следует рассказывать про свои успехи. Это грозит сглазом, который может спровоцировать ухудшение успеваемости и отношений с преподавателями. Не стоит выбрасывать мусор из комнаты, так как вместе с ним можно выбросить ранее накопленные знания. Студентам 25 января не стоит проводить день в тишине и одиночестве. Считается, что можно упустить удачу.
В указанный день родителям не рекомендуется ругаться на детей, поднимать на них руку. Это связано с тем, что святая Татиана может наслать неприятности. Кроме того, нельзя выпивать алкогольные напитки.
Татьянин день, что можно делать.
По традиции, в указанный день принято делать добрые поступки: оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Кроме того, рекомендуется покормить птиц, бездомных животных. Считалось, что в скором времени можно разбогатеть.
Татьянин день, народные приметы.
Как правило, в Татьянин день узнавали, каким окажется лето. Снег предвещает дождливое лето. В том случае, если солнце и мороз, то ждали хорошего и теплого лета.
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