Сексуальные фантазии, башня Трампа и боевые красотки из России. На каких фальшивках попадаются журналисты

Так, в 2018 году в CNN появилась информация о том, что в Москве собираются строить Trump Tower. Об этом журналистам якобы рассказал экс-адвокат президента Майкл Коэн, который собирался рассказать об этом прокурору Роберту Мюллеру в доказательство того, что Трамп сотрудничает с русскими. Журналисты даже утверждали, что в Москве прошла встреча по поводу начала строительства. В ней участвовали Дональд Трамп — младший, бизнесмен Джаред Кушнер, юрист Пол Манафорт и юрист с российской стороны Наталия Весельницкая. Разумеется, позже оказалось, что всё это фейк. Но до этого его процитировала Хиллари Клинтон в качестве доказательства того, что Трамп сотрудничает с русскими.