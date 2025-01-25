Найденный плезиозавр Кем-Кем доказал, что чудовища Лох-Несса и озера Лабынкыра реальны

Место находки говорило о том, что древние рептилии были гораздо больше приспособлены к окружающей среде, чем считалось до сих пор, и могли жить не только в солёной, но и в пресной воде. Британцы предположили, что в африканской системе рек и озёр плезиозавры питались рыбой, амфибиями и черепахами. Тут же, на берегу древнего водоёма, были найдены останки огромного сухопутного ящера — спинозавра, жившего примерно в то же время, что и плезиозавр, — от 93,3 до 112 миллионов лет назад. Спинозавры достигали в длину 12−16 метров и питались рыбой.