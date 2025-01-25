Губернатор Чибис открыл этап форума «Малая родина — сила России» в Мурманске

Губернатор в рамках вступительной речи отметил важность гармоничного освоения Арктики, сохранения её природных богатств и решения экологических проблем на уровне местных властей. Он подчеркнул, что для региона, который играет стратегическую роль для всей страны, вопросы экологии имеют особое значение.
«Внимание к Арктике высоко — это будущее для многих поколений, мощная ресурсная база на 100, 200, 400 лет вперёд. Тем важнее вопросы экологии с точки зрения сбережения Арктики. Нужно добиться баланса: при активном освоении ресурсной базы сохранить хрупкую природу для страны и всей планеты», — подчеркнул Чибис.
Губернатор также напомнил, что Мурманская область впервые вошла в ТОП-20 по качеству жизни в России. Однако работы в этом направлении ещё много: необходимо сделать муниципалитеты чище, решив проблемы с мусором и строительными отходами.
А в Москве тем временем прошёл первый масштабный форум «Знание. Государство», приуроченный ко Дню государственного служащего. Одним из спикеров стала Мария Захарова, которая напомнила участникам о долге госслужащих на фоне информационной войны Запада.