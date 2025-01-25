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Sun: при аварийной посадке самолета в Лагосе пострадали не менее 38 человек

На борту самолета находились 245 пассажиров и 11 членов экипажа.

Источник: Аргументы и факты

Местное издание Sun сообщает, что в результате вынужденной посадки авиалайнера, следовавшего из Лагоса в Вашингтон, пострадали не менее 38 человек.

По информации, предоставленной представителем Федерального управления аэропортов Нигерии (FAAN) Обиагели Ораха, серьезные травмы получили шесть человек, включая четырех пассажиров и двух членов экипажа, тогда как 32 человека, среди которых 27 пассажиров и пять сотрудников экипажа, отделались легкими травмами.

Воздушное судно, вылетевшее из Лагоса, было вынуждено прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за выявленных технических неисправностей. На момент происшествия на борту находились 245 пассажиров и 11 членов экипажа.

Сразу после приземления пострадавшим была оказана медицинская помощь, часть из них доставили в больницы. При этом, как уточняет издание, сам самолет не получил серьезных повреждений.

Между тем разбор самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», севшего на поле под Новосибирском в 2023 году, близится к завершению.