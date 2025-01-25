Sun: при аварийной посадке самолета в Лагосе пострадали не менее 38 человек

По информации, предоставленной представителем Федерального управления аэропортов Нигерии (FAAN) Обиагели Ораха, серьезные травмы получили шесть человек, включая четырех пассажиров и двух членов экипажа, тогда как 32 человека, среди которых 27 пассажиров и пять сотрудников экипажа, отделались легкими травмами.