Sun: при аварийной посадке самолета в Лагосе пострадали не менее 38 человек

Местное издание Sun сообщает, что в результате вынужденной посадки авиалайнера, следовавшего из Лагоса в Вашингтон, пострадали не менее 38 человек.
По информации, предоставленной представителем Федерального управления аэропортов Нигерии (FAAN) Обиагели Ораха, серьезные травмы получили шесть человек, включая четырех пассажиров и двух членов экипажа, тогда как 32 человека, среди которых 27 пассажиров и пять сотрудников экипажа, отделались легкими травмами.
Воздушное судно, вылетевшее из Лагоса, было вынуждено прервать полет и вернуться в аэропорт вылета из-за выявленных технических неисправностей. На момент происшествия на борту находились 245 пассажиров и 11 членов экипажа.
Сразу после приземления пострадавшим была оказана медицинская помощь, часть из них доставили в больницы. При этом, как уточняет издание, сам самолет не получил серьезных повреждений.
Между тем разбор самолета Airbus A320 «Уральских авиалиний», севшего на поле под Новосибирском в 2023 году, близится к завершению.