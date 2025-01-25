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Мурашко: среднее медобразование начали получать более 140 тыс. человек

Ежегодно увеличивается число бюджетных мест на специалитете и в ординатуре.

Источник: Аргументы и факты

В 2024 году в России на программы среднего медицинского образования было зачислено более 140 тысяч абитуриентов, что на 77% превышает показатели десятилетней давности.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, поздравляя студентов с Днем российского студенчества.

По его словам, интерес к медицинским специальностям продолжает расти, и в настоящее время в медицинских вузах страны обучаются почти 350 тысяч студентов. Министр подчеркнул, что ежегодно увеличивается количество бюджетных мест как на программы специалитета, так и в ординатуре, в первую очередь благодаря расширению целевого набора.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением сделать бесплатным в России начальное профессиональное образование.