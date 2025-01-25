Мурашко: среднее медобразование начали получать более 140 тыс. человек

По его словам, интерес к медицинским специальностям продолжает расти, и в настоящее время в медицинских вузах страны обучаются почти 350 тысяч студентов. Министр подчеркнул, что ежегодно увеличивается количество бюджетных мест как на программы специалитета, так и в ординатуре, в первую очередь благодаря расширению целевого набора.