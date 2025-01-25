Трамп и Вэнс выступили на марше против абортов в Вашингтоне

Ещё в ноябре женская половина американцев начала массово закупать препараты для абортов, опасаясь грядущих ограничений доступа к средствам для прерывания беременности в связи с победой Дональда Трампа на выборах. В течение суток после объявления о победе республиканца было получено 10 тысяч соответствующих запросов, что в 17 раз больше обычного.