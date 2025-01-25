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В России 64% опрошенных студентов задумываются о пенсии

97% учащихся выразили мнение, что пенсии недостаточно для обеспечения себя в старости.

Источник: Аргументы и факты

Доля студентов, которых волнует будущая пенсия, с 2021 года выросла, показало исследование, проведенное среди учащихся Финансового университета при правительстве РФ и его филиалов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно данным опроса, 64% студентов считают необходимым задумываться о пенсии заранее. В 2021 году таких было 47%.

Пенсионный опыт старшего поколения побуждает задумываться о собственной пенсии 63% опрошенных. 62% студентов заявили, что думают о пенсии, поскольку понимают необходимость долгосрочного финансового планирования.

Отмечается, что 97% учащихся выразили мнение, что пенсии недостаточно для обеспечения себя в старости.

Ранее стало известно, что в следующем месяце в России пенсии будут увеличены в соответствии с фактическим ростом цен, и граждане получат недостающие выплаты за январь.

До этого президент России Владимир Путин сообщал, что социальные страховые пенсии должны быть проиндексированы в январе по фактической инфляции — на 9,5%.