В России 64% опрошенных студентов задумываются о пенсии

Доля студентов, которых волнует будущая пенсия, с 2021 года выросла, показало исследование, проведенное среди учащихся Финансового университета при правительстве РФ и его филиалов. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно данным опроса, 64% студентов считают необходимым задумываться о пенсии заранее. В 2021 году таких было 47%.
Пенсионный опыт старшего поколения побуждает задумываться о собственной пенсии 63% опрошенных. 62% студентов заявили, что думают о пенсии, поскольку понимают необходимость долгосрочного финансового планирования.
Отмечается, что 97% учащихся выразили мнение, что пенсии недостаточно для обеспечения себя в старости.
Ранее стало известно, что в следующем месяце в России пенсии будут увеличены в соответствии с фактическим ростом цен, и граждане получат недостающие выплаты за январь.
До этого президент России Владимир Путин сообщал, что социальные страховые пенсии должны быть проиндексированы в январе по фактической инфляции — на 9,5%.