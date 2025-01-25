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В Ирландии в результате зимнего шторма «Эовин» погиб один человек

Из-за шторма в Великобритании и Ирландии перекрыты дороги.

Источник: Аргументы и факты

В Ирландии в результате зимнего шторма «Эовин» погиб один человек. Об этом сообщает The Guardian ссылаясь на правоохранительные органы.

По данным полиции, мужчина погиб после того, как на его машину упало дерево в ходе шторма «Эовин» в графстве Донегол.

Отмечается, что из-за шторма в Британии и Ирландии перекрыто движение на автомобильных дорогах, отменены больше тысячи авиарейсов, также прекращено железнодорожное и паромное сообщение.

Ранее сообщалось, что мощный буран угрожает десяткам миллионов американцев в центральной и восточной части США.

До этого стало известно, что в бразильском городе Марика в ходе сильного ветра и дождя рухнула 56-метровая рождественская ель, которая находилась на воде. Отмечалось, что в результате ЧП погиб один из рабочих, который устанавливал ее, еще двое человек получили травмы.