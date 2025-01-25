В Ирландии в результате зимнего шторма «Эовин» погиб один человек. Об этом сообщает The Guardian ссылаясь на правоохранительные органы.
По данным полиции, мужчина погиб после того, как на его машину упало дерево в ходе шторма «Эовин» в графстве Донегол.
Отмечается, что из-за шторма в Британии и Ирландии перекрыто движение на автомобильных дорогах, отменены больше тысячи авиарейсов, также прекращено железнодорожное и паромное сообщение.
Ранее сообщалось, что мощный буран угрожает десяткам миллионов американцев в центральной и восточной части США.
До этого стало известно, что в бразильском городе Марика в ходе сильного ветра и дождя рухнула 56-метровая рождественская ель, которая находилась на воде. Отмечалось, что в результате ЧП погиб один из рабочих, который устанавливал ее, еще двое человек получили травмы.