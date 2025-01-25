В Ирландии в результате зимнего шторма «Эовин» погиб один человек

До этого стало известно, что в бразильском городе Марика в ходе сильного ветра и дождя рухнула 56-метровая рождественская ель, которая находилась на воде. Отмечалось, что в результате ЧП погиб один из рабочих, который устанавливал ее, еще двое человек получили травмы.