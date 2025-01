Прокуроры не будут предъявлять обвинения Мэрилину Мэнсону о сексуальном насилии

Летом прошлого года Мэрилин Мэнсон выпустил два сингла, As Sick As The Secrets Within и Raise The Red Flag, после чего отправился в музыкальный тур. Это произошло на фоне активных судебных разбирательств и «отмены» артиста. Тогда это заставило фанатов и музыкальных критиков заговорить о возвращении артиста в индустрию.