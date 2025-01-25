Прокуроры не будут предъявлять обвинения Мэрилину Мэнсону о сексуальном насилии

Прокуроры заявили, что после многолетнего расследования о сексуальном и домашнем насилии не будут выдвигать обвинения рок-музыканту Мэрилину Мэнсону (настоящее имя — Брайан Уорнер). Об этом в пятницу 24 января сообщило агентство Associated Press (AP).
«Мы определили, что обвинения в домашнем насилии выходят за рамки срока давности, и мы не можем доказать обвинения в сексуальном насилии вне разумных сомнений», — заявил окружной прокурор округа Лос-Анджелес Натан Хохман.
Прокурор отметил, что приветствует мужество и стойкость женщин, которые выступили с заявлениями о пережитом насилии и поделились своим опытом. А также поблагодарил их.
При этом 9 октября, почти через четыре года с начала расследования, тогдашний окружной прокурор Джордж Гаскон сказал, что его ведомство изучаtт новые версии, которые дополняют «и без того обширное» досье, собранное на 56-летнего музыканта.
«Мы очень рады, что после тщательного и невероятно длительного изучения всех фактических доказательств окружной прокурор пришел к выводу, который мы знали и о котором говорили с самого начала: Брайан Уорнер невиновен», — приводит AP цитату из заявления адвоката музыканта Говарда Кинга.
Личности пострадавших женщин не раскрываются. Однако Эсме Бьянко, актриса «Игры Престолов», заявила, что была частью этого расследования. По еt словам, она предоставила следствию множество доказательств, в том числе фотографии ее тела, «покрытого укусами, синяками и ножевыми ранениями», а также электронное письмо с угрозами от Мэнсона.
«Я описала им в мучительных подробностях то, как рок-музыкант Брайан Уорнер — более известный под своим сценическим псевдонимом Мэрилин Мэнсон — насиловал и оскорблял меня в течение наших отношений», — поделилась она.
Также Бьянко обвинила певца в нарушении закона о торговле людьми, поскольку он якобы привез ее в США из Англии, обещая ей роли в несуществующих клипах и фильмах.
Летом прошлого года Мэрилин Мэнсон выпустил два сингла, As Sick As The Secrets Within и Raise The Red Flag, после чего отправился в музыкальный тур. Это произошло на фоне активных судебных разбирательств и «отмены» артиста. Тогда это заставило фанатов и музыкальных критиков заговорить о возвращении артиста в индустрию.
В январе 2023-го модель Эшли Морган Смитлайн, обвинившая в насилии Мэрилина Мэнсона, призналась, что оклеветала его. Смитлайн рассказала, что бывшая избранница музыканта актриса Эван Рэйчел Вуд и другие оказывали на нее давление, чтобы она обнародовала обвинения, которые она теперь называет ложными.
В 2021 году бывшая невеста Мэнсона, актриса сериала Westworld, Эван Рэйчел Вуд впервые назвала музыканта «абьюзером» в своем посте в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Их отношения стали публичными в 2007 году, когда ему было 38, а ей 19 лет. Сам рокер назвал это «искажением реальности» и подал в суд. Позже, в марте 2022 года, стало известно, что музыкант подал иск о клевете против Эван Рэйчел Вуд.