Прокуроры не будут предъявлять обвинения Мэрилину Мэнсону о сексуальном насилии

В 2021 году бывшая невеста Мэнсона, актриса сериала Westworld, Эван Рэйчел Вуд впервые назвала музыканта «абьюзером» в своем посте в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Их отношения стали публичными в 2007 году, когда ему было 38, а ей 19 лет. Сам рокер назвал это «искажением реальности» и подал в суд. Позже, в марте 2022 года, стало известно, что музыкант подал иск о клевете против Эван Рэйчел Вуд.