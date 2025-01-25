«Без снега не останемся»: Эксперт рассказала москвичам о февральских капризах погоды

По словам метеоролога, во второй половине февраля температура может приблизиться к климатической норме, однако в целом этот месяц, как и январь, будет тёплым. На вопрос о возможном наступлении ранней весны она пояснила, что это понятие можно интерпретировать по-разному. Например, в 2007 и 2020 годах, несмотря на тёплую зиму, снег всё же выпадал и держался до марта.