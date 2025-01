Группа Queen оказалась в списке крупнейших налогоплательщиков Великобритании

В сентябре 2023 года черновик с текстом песни Bohemian Rhapsody продали за £1,4 млн на аукционе в Лондоне. Он состоит из 15 листов первого варианта композиции, которая изначально называлась «Монгольская рапсодия». Также были проданы черновики песен группы Killer Queen, Somebody To Love и We Are The Champions.