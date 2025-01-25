Группа Queen оказалась в списке крупнейших налогоплательщиков Великобритании

Согласно рейтингу издания, в прошлом году компания Queen Productions, принадлежавшая Брайану Мэю, Роджеру Тейлору и Джону Дикону, а также сами музыканты заплатили налогов на сумму около $14,7 млн. При этом группа расположилась только на 92-й строчке списка.
Крупнейшим налогоплательщиком Великобритании оказался инвестор Крис Хон. Он перечислил в британский бюджет не менее $423,8 млн. На втором и третьем местах оказались основатели букмекерских контор.
Автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг в прошлом году заплатила налогов на $58,7 млн, заняв 27-ю строчку в списке, а музыкант Эд Ширан расположился на 60-й строчке с $24,8 млн.
Ранее, 30 мая 2024 года, Bloomberg сообщило о планах группы Queen продать права на песни за $1 млрд. В случае продажи музыкального каталога группы, в который входят такие хиты, как Bohemian Rhapsody и We Will Rock You, сумма сделки станет рекордной.
В сентябре 2023 года черновик с текстом песни Bohemian Rhapsody продали за £1,4 млн на аукционе в Лондоне. Он состоит из 15 листов первого варианта композиции, которая изначально называлась «Монгольская рапсодия». Также были проданы черновики песен группы Killer Queen, Somebody To Love и We Are The Champions.