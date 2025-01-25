Группа Queen оказалась в списке крупнейших налогоплательщиков Великобритании

Согласно рейтингу издания, в прошлом году компания Queen Productions, принадлежавшая Брайану Мэю, Роджеру Тейлору и Джону Дикону, а также сами музыканты заплатили налогов на сумму около $14,7 млн. При этом группа расположилась только на 92-й строчке списка.