Посол РФ посетил церемонию по случаю 80-летия освобождения Аушвица в Люксембурге

«Хочу прежде всего выразить глубокую признательность за приглашение разделить с участниками этой мемориальной акции чувство глубокой скорби, которую испытываешь, вспоминая о замученных узниках лагерей смерти и о доблестных воинах, отдавших свои жизни ради их спасения», — высказался Лобанов.
Глава диппредставительства добавил, что даже сейчас в Люксембурге есть люди, осознающие великий подвиг советских воинов, на который шли ради спасения узников Освенцима. В современных условиях, когда на Западе усиливаются попытки исказить исторические факты, крайне важно сохранять память о заслугах красноармейцев, сыгравших решающую роль в разгроме немецкого милитаризма и фашизма.
Ранее о событиях 80-летней давности высказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Он призвал соотечественников сохранять память о произошедшем и передавать её следующим поколениям, так как ответственность немцев за зверства их предков не заканчивается.