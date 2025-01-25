Посол РФ посетил церемонию по случаю 80-летия освобождения Аушвица в Люксембурге

Глава диппредставительства добавил, что даже сейчас в Люксембурге есть люди, осознающие великий подвиг советских воинов, на который шли ради спасения узников Освенцима. В современных условиях, когда на Западе усиливаются попытки исказить исторические факты, крайне важно сохранять память о заслугах красноармейцев, сыгравших решающую роль в разгроме немецкого милитаризма и фашизма.