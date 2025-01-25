Лапшу «Доширак», виноград «Шайн мускат» и дубайский шоколад уберут из магазинов Астаны

Столичный департамент санэпидконтроля проверил больше 450 видов товаров на соответствие технологическим и гигиеническим требованиям. Специалисты обследовали как продукты питания, так и непродовольственные изделия, которые отобрали еще в прошлом году. При этом 119 из них проверку не прошли, передает «КТК».
К примеру:
- в молоке белорусского производства обнаружили нарушение жирно-кислотного состава;
- в российской муке оказалось заниженным содержание цинка и железа;
- в казахстанском чае нашли красители.
В список товаров, которые продавцы теперь обязаны убрать с полок магазинов, но уже из-за нарушения маркировки, попали три вида чая, виноград сорта «Шайн мускат», дубайский шоколад и лапша «Доширак».
Отсутствие маркировки продукции, пищевой продукции особенно, считается, что это опасная продукция, потому что нет никаких сведений о продукции и вводит это в заблуждение потребителя. Поэтому выданы были субъектам торговли меры оперативного действия, постановления о снятии продукции, возврату поставщику или уничтожению.