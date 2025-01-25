Лапшу «Доширак», виноград «Шайн мускат» и дубайский шоколад уберут из магазинов Астаны

Столичный департамент санэпидконтроля проверил больше 450 видов товаров на соответствие технологическим и гигиеническим требованиям. Специалисты обследовали как продукты питания, так и непродовольственные изделия, которые отобрали еще в прошлом году. При этом 119 из них проверку не прошли, передает «КТК».