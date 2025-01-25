Каток на «Авангарде» закроют 26 января: 2 февраля здесь состоятся ледовые гонки

Каток на стадионе «Авангард» во Владивостоке временно прекратит работу 26 января.
Во Владивостоке 26 января закроют ледовый каток на стадионе «Аванград». Его начнут готовить для проведения соревнований по ледовому спидвею, которые состоятся в следующее воскресенье, 2 февраля, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на администрацию города.
Ледовые гонки начнутся на стадионе в 13:00. В них сборная команда Владивостока будет соревноваться в скорости со спортсменами из Благовещенска, Читы, Большого Камня и Уссурийска. Точный состав команд станет известен на следующей неделе.
Билеты на спортивное зрелище можно будет приобрести с 1 февраля с 11:00 в кассах стадиона «Авангард».
О возобновлении работы катка на стадионе будет сообщено дополнительно.
Ранее «КП» рассказывала, что катки на «Авангарде» и в парке имени Сергея Лазо уже закрывали из-за таяния льда вследствие необычно теплой погоды, установившейся в городе.