Ричмонд
-3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NBC: Мексика отказала США в приеме самолета, перевозившего нелегалов

Решение Мексики на время нарушило планы администрации Трампа.

Источник: Аргументы и факты

Мексика отказала Соединенным Штатам в приеме военного самолета, который перевозил нелегальных мигрантов. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на источники.

Отмечается, что решение Мексики на время нарушило планы администрации американского лидера Дональда Трампа по депортации иммигрантов в страну.

По информации источников, накануне два направлявшихся в Гватемалу самолета американских ВВС, в каждом из которых находилось 80 людей, вывезли мигрантов из страны. При этом воздушное судно, которое должно был направляться в Мексику, так и не вылетело.

Ранее стало известно, что больше 730 тысяч детей, посещающих школы в США, могут подвергнуться депортации в рамках новой миграционной политики Трампа.

До этого президент США приказал министерству внутренней безопасности, министерству юстиции и госдепартаменту принять все необходимые меры для выдворения нелегальных мигрантов, которые пересекают южную границу американского государства.