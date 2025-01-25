NBC: Мексика отказала США в приеме самолета, перевозившего нелегалов

Мексика отказала Соединенным Штатам в приеме военного самолета, который перевозил нелегальных мигрантов. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на источники.
Отмечается, что решение Мексики на время нарушило планы администрации американского лидера Дональда Трампа по депортации иммигрантов в страну.
По информации источников, накануне два направлявшихся в Гватемалу самолета американских ВВС, в каждом из которых находилось 80 людей, вывезли мигрантов из страны. При этом воздушное судно, которое должно был направляться в Мексику, так и не вылетело.
Ранее стало известно, что больше 730 тысяч детей, посещающих школы в США, могут подвергнуться депортации в рамках новой миграционной политики Трампа.
До этого президент США приказал министерству внутренней безопасности, министерству юстиции и госдепартаменту принять все необходимые меры для выдворения нелегальных мигрантов, которые пересекают южную границу американского государства.