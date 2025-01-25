Молодежь Алматы поддержала коммунальщиков мегаполиса в снегопад

Мы просто не можем стоять в стороне, когда видим, что людям нужна помощь. Волонтерская работа — это не просто разовая акция. Это наш вклад в развитие нашего города, в создание теплых и добрых отношений между его жителями. Так мы научимся уважать каждодневный рутиный труд дворников, уборщиков, коммунальщиков, которых мы порой не замечаем. Мы еще раз хотим напомнить, что Алматы — наш общий дом, давайте поддерживать друг друга и вместе заботиться о нашем любимом городе!