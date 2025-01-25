Detik: на Бали арестовали основателя «русской деревни» Фрея

На Бали арестовали 53-летнего бизнесмена Андре Фрея за нарушение правил землепользования, он без разрешения местных властей разместил на плодородной почве апартаменты PARQ Ubud, известные как «русская деревня». Об этом сообщает Detik.
Генеральный инспектор полиции острова Даниэль Адитьяджа, предприниматель через его компанию переоборудовал сельскохозяйственные земли в районе Убуда под виллы и различные туристические объекты.
Силовики начали проверку после жалоб местных жителей. Выяснилось, что у Фрея не было разрешений.
Ранее стало известно, что смертная казнь грозит россиянину, который в Таиланде выбросил за борт катера своего 13-летнего сына. Мальчик скончался, попав под винт.
До этого генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинение женщине, которая участвовала в незаконной продаже российской недвижимости в районе Лихтенберг в 2021—2022 годах.