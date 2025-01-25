Археологи нашли тайник индейцев на базе ВВС США

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. В ходе археологических раскопок на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска был обнаружен тайник племени индейцев Дене, датируемый около 1 тыс. лет. Об этом сообщил портал Alaska Public Media со ссылкой на пресс-релиз.