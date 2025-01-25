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Археологи нашли тайник индейцев на базе ВВС США

По данным портала Alaska Public Media, ему около 1 тыс. лет.

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. В ходе археологических раскопок на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска был обнаружен тайник племени индейцев Дене, датируемый около 1 тыс. лет. Об этом сообщил портал Alaska Public Media со ссылкой на пресс-релиз.

По их данным, археологи работали над нахождением тайника совместно с представителями местных племен. В частности старейшины племени Эклутна припоминали существование рыбацкого лагеря в местности рядом с тайником.

По данным портала, тайник был покрыт березовой корой и использовался народом Дене для хранения продуктов питания. Археологи заявили о планировании повторного посещения места находки тайника и изучения грунта вокруг места проведения раскопок, чтобы установить типы продуктов, хранимые в тайнике.