Ганчев рассказал про референдум о присоединении Харьковской области

О проведении референдума о присоединении Харьковской области к России говорить рано. Об этом сказал в комментарии aif.ru глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Пока рано об этом говорить. Прежде всего, территория Харьковской области вместе с жителями должна быть освобождена. Вот что для этого должно произойти. Нам нужны люди, мы должны изучить общественное мнение на этот счет. Я всегда говорю о том, что решение принимать именно жителям Харьковской области», — сказал Виталий Ганчев в комментарии aif.ru.
Ранее Минобороны РФ заявило о взятии села Западное в Харьковской области.
Референдумы о присоединении к РФ Херсонской и Запорожской областей прошли в сентябре 2022 года.