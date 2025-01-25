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Ганчев рассказал про референдум о присоединении Харьковской области

Глава ВГА региона считает, что перед проведением референдума нужно освободить область.

Источник: Аргументы и факты

О проведении референдума о присоединении Харьковской области к России говорить рано. Об этом сказал в комментарии aif.ru глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Пока рано об этом говорить. Прежде всего, территория Харьковской области вместе с жителями должна быть освобождена. Вот что для этого должно произойти. Нам нужны люди, мы должны изучить общественное мнение на этот счет. Я всегда говорю о том, что решение принимать именно жителям Харьковской области», — сказал Виталий Ганчев в комментарии aif.ru.

Ранее Минобороны РФ заявило о взятии села Западное в Харьковской области.

Референдумы о присоединении к РФ Херсонской и Запорожской областей прошли в сентябре 2022 года.