Ганчев рассказал про референдум о присоединении Харьковской области

«Пока рано об этом говорить. Прежде всего, территория Харьковской области вместе с жителями должна быть освобождена. Вот что для этого должно произойти. Нам нужны люди, мы должны изучить общественное мнение на этот счет. Я всегда говорю о том, что решение принимать именно жителям Харьковской области», — сказал Виталий Ганчев в комментарии aif.ru.