Toyota Vitz один из самых популярных авто на Дальнем Востоке

«Наибольшее падение спроса было зафиксировано в Приморском крае — в 2024 году здесь было продано на 36% меньше автомобилей, чем в предыдущем году. Однако Приморский край остаётся регионом Дальневосточного федерального округа, где было продано наибольшее количество автомобилей за год — 137 тысяч. По мнению аналитиков, этот показатель в крае достаточно высок и почти в два раза превышает показатель Хабаровского края. Это связано, в том числе, с тем, что в Приморье приезжают за автомобилями, которые затем увозят в другие регионы как для перепродажи, так и для личного использования», — говорится в сообщении.