Toyota Vitz один из самых популярных авто на Дальнем Востоке

В Дальневосточном регионе отмечается уменьшение интереса к покупке автомобилей, о чём говорят данные, полученные от специалистов автомобильного сайта «Дром». В годовом исчислении снижение составило 26%, что является самым значительным показателем по стране.
В 2023 году жители Приморского края купили 531 тысячу автомобилей, что на 183 тысячи больше, чем в прошлом году. Наибольшее падение спроса было зафиксировано в Приморском крае.
«Наибольшее падение спроса было зафиксировано в Приморском крае — в 2024 году здесь было продано на 36% меньше автомобилей, чем в предыдущем году. Однако Приморский край остаётся регионом Дальневосточного федерального округа, где было продано наибольшее количество автомобилей за год — 137 тысяч. По мнению аналитиков, этот показатель в крае достаточно высок и почти в два раза превышает показатель Хабаровского края. Это связано, в том числе, с тем, что в Приморье приезжают за автомобилями, которые затем увозят в другие регионы как для перепродажи, так и для личного использования», — говорится в сообщении.
В условиях снижения спроса на покупку новых автомобилей, предложение на рынке увеличилось на 46% за год, согласно информации, опубликованной на портале. Вместе с предложением росла и стоимость автомобилей. Наименьший рост был зафиксирован в Приморском крае — всего на 6% за год, до 1,2 миллиона рублей. В 2024 году в среднем ежемесячно продавалось около 33 тысяч подержанных автомобилей, а пик продаж пришёлся на сентябрь, когда было продано 40 тысяч машин.
Специалисты определили наиболее востребованные автомобили на Дальнем Востоке. В топ-5 вошли модели Toyota Vitz, Honda Fit, Toyota Corolla, Toyota Corolla Fielder и Toyota Prius. Интересно, что за год продажи этих автомобилей снизились: на 26%, 38%, 13%, 12% и 39% соответственно. Особенно заметно сокращение продаж у моделей Honda Freed (-62%), Toyota Voxy (-60%), Toyota C-HR, Toyota Sienta и Honda Fit Shuttle (-59%), Toyota Noah и Honda Freed Spike (-56%).
В течение года цены на некоторые модели автомобилей выросли сильнее всего. Среди них — Nissan Laurel, Toyota Chaser, Toyota Sprinter, Лада 2106 и Лада 2107, Toyota Mark II.