Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 25 января 2025

— По области также ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ветер северо-западный, днем перейдет в юго-западный. Местами порывы до 14 м/с. Температура днем опустится до −16…-21 градусов, местами до −25…-30 градусов, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.