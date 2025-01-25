Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 25 января 2025

Погода в Иркутске 25 января 2025 будет с переменной облачностью, пройдет слабый снег. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, шкала термометра опустится до −15…-17 градусов, ветер северо-западный 5−10 м/с.
— По области также ожидается переменная облачность и небольшой снег. Ветер северо-западный, днем перейдет в юго-западный. Местами порывы до 14 м/с. Температура днем опустится до −16…-21 градусов, местами до −25…-30 градусов, — рассказали синоптики о погоде в Приангарье.
На Байкале также облачно, местами небольшой снег. Порывы ветра местами до 18−23 м/с. Температура ночью до −15…-20 градусов, днем −9…-14. Местами столбики термометров опустятся до −22…-27 градусов.