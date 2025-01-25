Психолог рассказал студентам, как легко совмещать учёбу и личную жизнь

«Очень важно не только составлять расписание, но и стараться его соблюдать. Здесь же полезными будут техники тайм-менеджмента, позволяющие использовать ограниченные ресурсы более продуктивно уже на короткой дистанции: при подготовке к семинару или перед сессией», — отметил Хакимов в беседе с РИАМО.