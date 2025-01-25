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Aktuality: в Словакии порядка 60 тысяч человек приняли участие в протестах

Наибольшее количество граждан собралось в Братиславе.

Источник: Аргументы и факты

В словацком государстве состоялись протесты в рамках серии мирных демонстраций под названием «Словакия — Европа», организатором которой выступает инициатива «Мир Украины». Об этом сообщает издание Aktuality.

Отмечается, что премьер-министр страны Роберт Фицо говорил о попытке госпереворота и структуре, желающей подорвать конституционное устройство, однако этого не произошло.

По данным организаторов, самая большая акция прошла в Братиславе, на которую пришли до 60 тысяч человек, что «сделало сегодняшний протест одним из крупнейших в современной истории Словакии».

Ранее Фицо заявлял, что в Словакии работают «иностранные эксперты», которые причастны к событиям в Грузии и украинскому Майдану. Он отмечал, что они хотят свергнуть власть в стране.

До этого стало известно, что Фицо созвал экстренное заседание Совета безопасности Словакии в связи с угрозой свержения правительства «экспертами» из-за рубежа.