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NBC: певец Мэрилин Мэнсон не предстанет перед судом по обвинениям в насилии

Власти округа Лос-Анджелес начали расследование в отношении музыканта в 2021 году.

Источник: Аргументы и факты

Американский певец Мэрилин Мэнсон, чье настоящее имя Брайан Уорнер, не предстанет перед судом по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии из-за истечения срока давности по этим делам. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на офис окружного прокурора Лос-Анджелеса.

По информации телеканала, власти округа Лос-Анджелес начали расследование в отношении музыканта в 2021 году, когда ряд женщин, в том числе его бывшая экс-возлюбленная, актриса Эван Рэйчел Вуд, обвинили его в насилии.

Отмечается, что несмотря на решение, офис окружного прокурора все также привержен «поиску справедливости в отношении жертв домашнего и сексуального насилия».

Ранее стало известно, что в первый же день после инаугурации на президента США Дональда Трампа и его администрацию в суд подали несколько исков.

До этого российско-американского танцора и участника шоу «Танцы со звездами» Артема Чигвинцева задержали в США, заподозрив в домашнем насилии.