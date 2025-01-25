NBC: певец Мэрилин Мэнсон не предстанет перед судом по обвинениям в насилии

Американский певец Мэрилин Мэнсон, чье настоящее имя Брайан Уорнер, не предстанет перед судом по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии из-за истечения срока давности по этим делам. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на офис окружного прокурора Лос-Анджелеса.
По информации телеканала, власти округа Лос-Анджелес начали расследование в отношении музыканта в 2021 году, когда ряд женщин, в том числе его бывшая экс-возлюбленная, актриса Эван Рэйчел Вуд, обвинили его в насилии.
Отмечается, что несмотря на решение, офис окружного прокурора все также привержен «поиску справедливости в отношении жертв домашнего и сексуального насилия».
Ранее стало известно, что в первый же день после инаугурации на президента США Дональда Трампа и его администрацию в суд подали несколько исков.
До этого российско-американского танцора и участника шоу «Танцы со звездами» Артема Чигвинцева задержали в США, заподозрив в домашнем насилии.