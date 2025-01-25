NBC: певец Мэрилин Мэнсон не предстанет перед судом по обвинениям в насилии

Американский певец Мэрилин Мэнсон, чье настоящее имя Брайан Уорнер, не предстанет перед судом по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии из-за истечения срока давности по этим делам. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на офис окружного прокурора Лос-Анджелеса.