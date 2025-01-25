В трех регионах Казахстана открыли дороги

25 января 2025 года на следующих автодорогах республиканского значения открыто движение для автотранспорта:
Восточно-Казахстанская область:
- автодорога «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км. 6−337, уч. с. Ушановское-с. Катон-Карагай;
- автодорога «Усть-Каменогорск-Риддер» км. 15−105, уч. п. Белоусовка-г. Риддер;
- автодорога «Усть-Каменогорск-Семей» км. 10−103, уч. с. Герасимовка-гр. области Абай;
- автодорога «Алматы-Усть-Каменогорск-Шемонайха-гр.РФ» км. 1013−1048, уч. гр. области Абай-с. Уланское, км. 1104−1191 уч. с. Глубокое-г. Шемонаиха, км. 1194−1212 уч. г. Шемонаиха-гр.РФ.;
- автодорога «Омск-Майкапшагай» км. 1103−1256, уч. гр. области Абай-г. Зайсан;
- автодорога «Омск-Майкапшагай-Калжыр-Маркаколь» км. 0−124, уч. с. Дайырово-с. Маркаколь.
Область Абай:
- автодорога «гр. КНР-Майкапшагай-Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-гр.РФ» км. 910−1103, уч. с. Калбатау-гр. Восточно-Казахстанской области.
- автодорога «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 615−1013, уч. гр. Жетысуской обл. -гр. Восточно-Казахстанской области.
- автодорога «Усть-Каменогорск-Семей» км. 103−198, уч. гр. Восточно-Казахстанской области — г. Семей.
Область Жетысу: автодорога «Алматы-Талдыкорган-Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 557−615, уч. г. Ушарал-гр. области Абай.