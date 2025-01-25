Сотрудники ГАИ объяснили, кому из южноуральцев нужно заменить права в 2025 году

Как сообщили в Госавтоинспекции, о повторном продлении речи больше не идет. Настало время замены документов. Срок следует отсчитывать с предыдущей даты окончания прав.
Южноуральцы пройдут медкомиссию, оплатят госпошлину и обратятся в ГАИ. К слову, замену прав можно произвести через МФЦ.
Обладателям просроченных документов грозит административная ответственность. Их могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Также они будут отстранены от управления транспортным средством.
В следующие два года, 2026-ой и 2027-ой, менять права предстоит тем, кто должен был это сделать в 2023-ем и 2024-ом годах соответственно. Если срок действия истекает в нынешнем году, он будет автоматически продлен на три года. Изменения отразятся в электронном виде в базе ГАИ.
Водители, у которых изменились личные данные, появились ограничения к управлению автомобилем или повреждено удостоверение, должны получить новые права в обязательном порядке.