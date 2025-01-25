Сотрудники ГАИ объяснили, кому из южноуральцев нужно заменить права в 2025 году

В следующие два года, 2026-ой и 2027-ой, менять права предстоит тем, кто должен был это сделать в 2023-ем и 2024-ом годах соответственно. Если срок действия истекает в нынешнем году, он будет автоматически продлен на три года. Изменения отразятся в электронном виде в базе ГАИ.