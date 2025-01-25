17 водителей оштрафованы за нарушение ПДД возле «Ледового Дворца» в Иркутске

Всего за несколько часов сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 17 водителей за нарушение ПДД вблизи проезда «Ледовый дворец» в ходе профилактического рейда под названием «Движение запрещено». В этом месте автовладельцы регулярно нарушают правила и создают аварийные ситуации не только для себя, но и для других участников движения.
— В отношении 17 водителей были составлены административные материалы по статье несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, — сообщили в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила. Важно помнить, что дорожные знаки информируют водителей о правилах, ограничениях и условиях движения, а разметка подсказывает, как правильно двигаться по проезжей части.