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17 водителей оштрафованы за нарушение ПДД возле «Ледового Дворца» в Иркутске

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Всего за несколько часов сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали 17 водителей за нарушение ПДД вблизи проезда «Ледовый дворец» в ходе профилактического рейда под названием «Движение запрещено». В этом месте автовладельцы регулярно нарушают правила и создают аварийные ситуации не только для себя, но и для других участников движения.

— В отношении 17 водителей были составлены административные материалы по статье несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения строго соблюдать правила. Важно помнить, что дорожные знаки информируют водителей о правилах, ограничениях и условиях движения, а разметка подсказывает, как правильно двигаться по проезжей части.