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В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Башкирии температурные качели

По ночам будет морозно, днем- тепло.

Сейчас в Ричмонде: -2° 3 м/с 59% 765 мм рт. ст.
Источник: АиФ

По данным синоптиков Башгидромета, в субботу, 25 января, температура воздуха днем −10,-15°. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Ночью ожидается −14,-19°, по юго-востоку до −24°.

В воскресенье, 26 января, без существенных осадков. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −18,-23°, при прояснениях до −28°, днем −9,-14°.

В понедельник, 27 января, днем местами ожидается небольшой снег и гололед. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −14,-19°, при прояснениях до −24°, днем −7,-12°.