В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Башкирии температурные качели

По данным синоптиков Башгидромета, в субботу, 25 января, температура воздуха днем −10,-15°. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Ночью ожидается −14,-19°, по юго-востоку до −24°.
В воскресенье, 26 января, без существенных осадков. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −18,-23°, при прояснениях до −28°, днем −9,-14°.
В понедельник, 27 января, днем местами ожидается небольшой снег и гололед. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью −14,-19°, при прояснениях до −24°, днем −7,-12°.