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Синоптики предупредили жителей Алматы и ещё трёх городов

По прогнозам «Казгидромета», неблагоприятные метеоусловия 25 января ожидаются в Алматы, Усть-Каменогорске, Темиртау и Караганде, передаёт BaigeNews.kz.

Сейчас в Ричмонде: -3° 3 м/с 54% 766 мм рт. ст.
Источник: Baigenews

Специалисты прогнозируют в этих городах возможное ухудшение качества воздуха.

Cиноптики рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.