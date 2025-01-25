В выходные в Башкирии температура воздуха упадет до −28 градусов

Жителей Башкирии ждут морозные выходные. Как рассказали в республиканском гидрометцентре, столбики термометров упадут к концу недели до −28 градусов.
Так, сегодня, 25 января, осадков по регионе не ожидается. Температура воздуха днем составит −10…-15 градусов.
В воскресенье, 26 января, характер погоды не изменится. Столбики термометров в ночные часы покажут −18…-23°, при прояснениях температура упадет до −28°, днем −9…-14°.
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