Обновлением краевой филармонии всерьез занялись в Хабаровске

— Мы очень рады, что у нас появился такой замечательный инструмент. Сейчас есть тенденция — покупать именно современные инструменты, потому что старинные, сделанные руками выдающихся мастеров, более «капризные», им нужны специальные условия хранения. Работать с новыми инструментами — одно удовольствие, — рассказывает концертмейстер Дальневосточного академического симфонического оркестра Ирина Русу.