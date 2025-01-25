Обновлением краевой филармонии всерьез занялись в Хабаровске

Хабаровскую краевую филармонию обновляют благодаря средствам президентской единой субсидии. На эти цели в рамках исполнения поручения Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина выделено 50 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Крупнейшая концертная организация края пополнилась новыми музыкальными инструментами, звуковым оборудованием, комплектующими и расходными материалами для инструментов симфонического оркестра. Также в учреждении обновили одежду малой сцены.
— На выделенные средства приобрели и смонтировали современное звуковое оборудование. Это позволит проводить на более высоком техническом уровне мероприятия различной жанровой направленности, обеспечить развитие и совершенствование материально-технического оснащения, модернизацию и создание современного музыкального пространства, а также привлечет в филармонию новых слушателей, — отметил генеральный директор Хабаровской краевой филармонии Игорь Мосин.
Для Русского оркестра приобрели: домры, балалайки, гусли, баян, ударную установку, оркестровые колокольчики, литавры. Материальная база Дальневосточного академического симфонического оркестра пополнилась скрипками, виолончелями, альтом, комплектом духовых музыкальных инструментов, среди которых валторны, трубы, кларнеты и флейта.
— Мы очень рады, что у нас появился такой замечательный инструмент. Сейчас есть тенденция — покупать именно современные инструменты, потому что старинные, сделанные руками выдающихся мастеров, более «капризные», им нужны специальные условия хранения. Работать с новыми инструментами — одно удовольствие, — рассказывает концертмейстер Дальневосточного академического симфонического оркестра Ирина Русу.