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В Таганроге на пешеходном переходе машина сбила 60-летнего мужчину

Сбитого машиной пешехода в Таганроге отвезли в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В городе Таганроге на улице Транспортной автомобиль «Лада Гранта» сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что за рулем находился 26-летний мужчина. Он, по предварительным данным, сбил 60-летнего мужчину, который шел по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате аварии дончанин получил травмы, его отвезли в медучреждение. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, что в Ростове на проспекте Космонавтов автобус № 63 сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.