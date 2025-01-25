В Таганроге на пешеходном переходе машина сбила 60-летнего мужчину

В городе Таганроге на улице Транспортной автомобиль «Лада Гранта» сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в региональной пресс-службе Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что за рулем находился 26-летний мужчина. Он, по предварительным данным, сбил 60-летнего мужчину, который шел по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате аварии дончанин получил травмы, его отвезли в медучреждение. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
Напомним, что в Ростове на проспекте Космонавтов автобус № 63 сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.