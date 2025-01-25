Штрафы за рекламу букмекерских контор в Астане: нарушители выплатят до 1,5 млн тенге

КГУ «Астана-Жарнама» продолжает мониторинг наружной рекламы. Совместно с районными акиматами регулярно проводятся мероприятия по информированию предпринимателей о требованиях закона. В случае выявления нарушений незаконная реклама демонтируется, а ее распространители привлекаются к административной ответственности.
С предпринимателями на постоянной основе ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости соблюдения закона.
Согласно нормам закона, реклама букмекерских контор запрещена на фасадах зданий, открытых пространствах, транспортных средствах и наружных конструкциях. Допускается размещение рекламы только внутри самих букмекерских пунктов, спортивных сооружений и на спортивной экипировке. Использование логотипов и товарных знаков букмекерских компаний в рекламе иных видов бизнеса также запрещено.
В соответствии со статьей 455 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение закона предусмотрены штрафы в размере от 236 тысяч до 1,5 миллиона тенге.