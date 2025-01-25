Штрафы за рекламу букмекерских контор в Астане: нарушители выплатят до 1,5 млн тенге

С 9 сентября 2024 года в Казахстане вступил в силу закон, запрещающий наружную рекламу букмекерских контор и тотализаторов. До вступления закона КГУ «Астана-Жарнама» акимат города Астаны провел разъяснительную работу с владельцами рекламных конструкций.

Благодаря этим мерам до начала действия закона в столице было демонтировано более 290 объектов с рекламой букмекерских контор, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.