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Штрафы за рекламу букмекерских контор в Астане: нарушители выплатят до 1,5 млн тенге

С 9 сентября 2024 года в Казахстане вступил в силу закон, запрещающий наружную рекламу букмекерских контор и тотализаторов. До вступления закона КГУ «Астана-Жарнама» акимат города Астаны провел разъяснительную работу с владельцами рекламных конструкций.

Благодаря этим мерам до начала действия закона в столице было демонтировано более 290 объектов с рекламой букмекерских контор, сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

Источник: Пресс-служба акимата Астаны

КГУ «Астана-Жарнама» продолжает мониторинг наружной рекламы. Совместно с районными акиматами регулярно проводятся мероприятия по информированию предпринимателей о требованиях закона. В случае выявления нарушений незаконная реклама демонтируется, а ее распространители привлекаются к административной ответственности.

С предпринимателями на постоянной основе ведутся соответствующие беседы, выдаются буклеты о необходимости соблюдения закона.

Согласно нормам закона, реклама букмекерских контор запрещена на фасадах зданий, открытых пространствах, транспортных средствах и наружных конструкциях. Допускается размещение рекламы только внутри самих букмекерских пунктов, спортивных сооружений и на спортивной экипировке. Использование логотипов и товарных знаков букмекерских компаний в рекламе иных видов бизнеса также запрещено.

В соответствии со статьей 455 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение закона предусмотрены штрафы в размере от 236 тысяч до 1,5 миллиона тенге.

штрафы