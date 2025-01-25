Актер Владимир Фоменко скончался в возрасте 84 лет

Выпускник ГИТИСа, советский и российский актер театра и кино Владимир Фоменко скончался 22 января в возрасте 84 лет. Об этом сообщил 25 января его сын Георгий.
«К сожалению, позавчера Владимира Георгиевича не стало. Отек легких», — написал родственник актера на его странице на портале «Кино-театр. Ру».
Свой путь Владимир Фоменко начал в Театре на Таганке и московском ТЮЗе. Массовому зрителю он может быть знаком по ролям в «Житейских воззрениях кота Мурра», «Тайне предков».
Также Фоменко отметился в таких кинокартинах, как «Житейские воззрения кота Мурра», «Тайна предков» и спортивной драме «Такая жесткая игра ― хоккей».