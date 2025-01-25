Черный снег города Сатпаев: экологи разобрались с причинами «загадочного явления»

Сотрудниками департамента экологии выявлены причины данного явления: источником являются выбросы загрязняющих веществ котельными теплоэлектростанции ТОО «Kazakhmys Distribution», которые попадают в атмосферу без полного очищения через очистительные установки. С 21 января 2025 года Департамент экологии проводит внеплановую проверку деятельности ТОО «Kazakhmys Distribution». В настоящее время специалисты отбирают пробы у источников выбросов теплоэлектростанции для дальнейшего анализа. Информация о выявленных нарушениях и предпринятых мерах будет представлена по завершении проверки.