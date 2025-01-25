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Черный снег города Сатпаев: экологи разобрались с причинами «загадочного явления»

АСТАНА, 25 янв.— Sputnik. В Комитете экологического регулирования и контроля министерства экологии и природных ресурсов рассказали о причинах и виновнике «черного снега» в Сатпаеве. Напомним, что 8 января 2025 года в социальных сетях стали распространяться сообщения жителей города Сатпаев об осадках черного цвета и пепле, который сыпался сверху.

Источник: Sputnik.kz

Сотрудниками департамента экологии выявлены причины данного явления: источником являются выбросы загрязняющих веществ котельными теплоэлектростанции ТОО «Kazakhmys Distribution», которые попадают в атмосферу без полного очищения через очистительные установки. С 21 января 2025 года Департамент экологии проводит внеплановую проверку деятельности ТОО «Kazakhmys Distribution». В настоящее время специалисты отбирают пробы у источников выбросов теплоэлектростанции для дальнейшего анализа. Информация о выявленных нарушениях и предпринятых мерах будет представлена по завершении проверки.

говорится в сообщении экологов

Между тем, Департамент экологии по Улытауской области в 2024 году по аналогичному факту уже проводил проверку в отношении ТОО «Kazakhmys Distribution». Тогда на предприятие наложили штраф в размере 42,9 млн тенге, и выдали предписание об устранении нарушений.

экология