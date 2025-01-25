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В Ростове на Нахичевани снесут аварийный дом

Власти Ростова выкупят помещения у жильцов аварийного дома по улице 26-я Линия.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове намерены снести двухэтажный аварийный дом, расположенный по улице 26-я Линия, 26. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

В документе отмечается, что у троих собственников намерены выкупить жилые помещения и землю под домом, которые потом должны перейти в муниципальную собственность. Для этого проведут оценку их рыночной стоимости.

При этом в постановлении уточняется, что если собственники не захотят передавать свое имущество, то администрация обратится в суд.